Theresa May nær deadline for brexit-avtale

NTB utenriks

Storbritannia og EU var mandag svært nær ved å bli enige om vilkårene for en brexit-avtale, men statsminister Theresa May måtte reise tomhendt hjem fra Brussel etter at regjeringens støtteparti, nordirske DUP, sa nei. DUP nektet å godta den delen av avtalen som gjelder grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Det var ventet at May tirsdag skulle snakke med DUP-leder Arlene Foster på telefon for å få fortgang i en løsning på det vanskelige grensespørsmålet.

– Stor framgang

Finansminister Hammond sa tirsdag at han fortsatt er «helt overbevist» om at Storbritannia skal bli enig med EU om en skilsmisseavtale. Han opplyste at May vil dra tilbake til Brussel senere i uka for nye samtaler. Det er ventet at det vil bli onsdag eller torsdag.

– Vi har gjort stor framgang de siste ukene og har tatt mange skritt i riktig retning. Vi er veldig nær, men er ikke der riktig ennå, sa Hammond da han ankom Brussel tirsdag for å holde møter med EU.

Målet med møtene i Brussel mandag var å få på plass en avtale om vilkårene for selve skilsmissen mellom Storbritannia og EU, slik at forhandlerne kan gå videre til neste fase av brexit-forhandlingene. May har sterkt press på seg til å komme i mål med denne første fasen i forhandlingene i god tid før EU-toppmøtet i neste uke.

Vil ikke særbehandles

DUPs leder Arlene Foster har gjort det klart at hennes parti ikke vil godta noen avtale som gjør at Nord-Irland blir behandlet forskjellig fra resten av Storbritannia. Dette gjelder avtaler om blant annet fri flyt av varer mellom nord og sør på den grønne øya, slik det er i dag.

– Unionister er vanligvis skeptiske til ethvert forslag om å harmonisere reglene på begge sider av grensen. De er bekymret for at det kan være et steg mot et forent Irland, skriver Mark Davenport, som er BBCs politisk redaktør i Nord-Irland.

Hvordan kan så et parti i Belfast – som bare har ti representanter i Parlamentet i London – stikke kjepper i hjulene for et avgjørende brexit-møte i Brussel? Svaret er å finne i valgresultatet i juni. Da mistet Theresa Mays konservative parti flertallet i Underhuset. For å sikre seg flertall inngikk May en avtale med DUP, som lovte å være støtteparti i viktige avstemninger i Parlamentet. Mister May den støtten, kan det utløse regjeringskrise.

(©NTB)