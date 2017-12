Spania trekker arrestordre mot Puigdemont 

NTB utenriks

Puigdemont flyktet til Belgia da Catalonias forsøk på å løsrive seg fra resten av Spania mislyktes og regjeringen i Madrid sparket ham og oppløste regjeringen og regionforsamlingen.

Spania har siktet ham for oppvigleri og misbruk av offentlige midler.

Catalonias tidligere visepresident Oriol Junqueras sitter fremdeles i varetekt i den spanske hovedstaden etter at en domstol i Madrid mandag forlenget varetektsfengslingen hans.

Dommeren forlenget også varetektsfengslingen av tre andre tidligere ledere i den spanske regionen som ble fratatt selvstyret av myndighetene i Madrid 27. oktober.

Seks andre katalanske politikere som har sittet i varetekt, ble mandag løslatt.

Ved midnatt mandag startet valgkampen for katalanske partier i forkant av nyvalget i Catalonia 21. desember. Puigdemont drev valgkamp gjennom en videokonferanse fra Belgia, hvor hans advokat har opplyst at han blir værende til etter nyvalget.

På samlingene var et gult bånd plassert i et tomt sete reservert for henholdsvis Puigdemont og Junqueras, for å symbolisere støtte til de fengslede separatistlederne.

