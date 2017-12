Søreide: Trump bryter den internasjonale Jerusalem-linjen

NTB utenriks

Søreide var på NATOs utenriksministermøte i Brussel da det ble kjent at Trump har kunngjort sine planer. Hun kommenterer saken overfor VG:

– Dette er et brudd både med den amerikanske linjen og den internasjonale linjen. Fredsprosessen løses ikke gjennom å ensidig flytte en ambassade, og Jerusalems status er et av de uavklarte og gjenstående spørsmålene som må løses mellom Israel og palestinerne, sier Søreide til avisen.

– Vi får gjøre en vurdering av hva amerikanerne faktisk sier når de kunngjør dette. Det kan jo være at de faktisk flytter ambassaden, eller at de kunngjør at de ser på Jerusalem som hovedstad men lar være å flytte ambassaden nå. Vår holdning til saken ligger uansett fast, sier hun.

