Robert Mueller krever Trump-opplysninger fra Deutsche Bank

Mueller leder granskingen av Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016. Tirsdag har etterforskeren framlagt et krav til Deutsche Bank om opplysninger knyttet til Trump og hans familiemedlemmer, ifølge den tyske næringsavisen Handelsblatt.

Innstevningen ble mottatt av banken for flere uker siden, ifølge avisa, som spekulerer på om Mueller derfor har mottatt flere av opplysningene. En intern etterforskning i Deutsche Bank avdekker ingen mistenkelige forbindelser mellom Trump og Russland hittil.

Trump har flere forbindelser med Deutsche Bank, og hans forretninger skyldte banken snaue 300 millioner dollar sommeren 2016. Også Trumps kone Melania, datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner er kunder av Deutsche Bank.

Muellers gransking av Trump har intensivert de siste månedene. I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates siktet av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

Ifølge Mueller har etterforskningen kostet 3,2 millioner dollar de første månedene.

