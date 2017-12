Puigdemont drev valgkamp gjennom videokonferanse

NTB utenriks

Det ligger det an til et tett løp i valgkampen. En meningsmåling publisert mandag indikerer at de tre uavhengighetspartiene vil få til sammen 44,4 prosent av stemmene og 66 til 67 seter, like under det absolutte flertallet på 68 seter.

De første partisamlingene ble avholdt mens Catalonias sparkede visepresident Oriol Junqueras og tre andre separatistledere fremdeles sitter fengslet. Mandag ble varetektsfengslingen av alle fire forlenget av en høyesterettsdommer.

Heller ikke den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont var til stede under sitt partis samling. Han drev valgkamp gjennom en videokonferanse fra Belgia, hvor hans advokat har opplyst at han blir værende til etter nyvalget.

Puigdemont og hele hans regjering ble avsatt av Spanias statsminister Mariano Rajoy 27. oktober etter at den katalanske regionforsamlingen erklærte uavhengighet fra Spania.

Fire av statsrådene i regionregjeringen har også flyktet til Belgia, som behandler en utleveringsbegjæring fra Spania.

Regjeringen i Madrid ønsker å tiltale Puigdemont og de andre fengslede separatistlederne for opprør, oppvigleri og underslag, som har en strafferamme på inntil 30 år i fengsel.

På samlingene var et gult bånd plassert i et tomt sete reservert for henholdsvis Puigdemont og Junqueras, for å symbolisere støtte til de fengslede separatistlederne.

