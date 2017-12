Minst tolv drept i bussangrep i Syria

NTB utenriks

Én av de drepte var knyttet til militæret, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA publiserte bilder som viste et utbrent kjøretøy. Homs' guvernør sier «terrorister» plasserte en fjernstyrt bombe i passasjerbomben og detonerte den.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepet og hevder via sitt talerør Amaaq at elleve syriske regjeringssoldater ble drept i angrepet.

Angrepet skjedde i bydelen Akrameh, der det i hovedsak bor syrere fra alawitt-minoriteten som president Bashar al-Assad tilhører.

Akrameh har tidligere blitt rammet av flere lignende angrep. Det dødeligste angrepet skjedde i oktober 2014 da nær 50 skolebarn ble drept. Angrepet ledet til demonstrasjoner og medførte at flere lokale sikkerhetstjenestemenn ble sparket.

Homs har vært regjeringens fulle kontroll siden mai, da opprørere ble evakuert ut av byen etter å ha holdt stand mot regimet i tre år.

