Møte mellom norsk EU-minister og britisk kollega avlyst

NTB utenriks

Ifølge Utenriksdepartementet ble Davis forhindret fra å møte på grunn av at et regjeringsmøte tok lenger tid en planlagt.

Røsland kom til London på en svært travel dag for britiske politikere. Statsminister Theresa May kom mandag tomhendt hjem fra brexitforhandlinger i Brussel, og tirsdag morgen samlet hun sine regjeringsmedlemmer for å orientere om situasjonen.

Den norske EØS- og EU-ministeren fikk i stedet for Davis møte hans viseminister Robin Walker, og ble blant annet informert om den siste utviklingen i brexitforhandlingene.

– Min oppfatning etter møtet med viseminister Walker er at de er nær en løsning, sier Røsland.

Tidligere tirsdag hadde Røsland et møte med Charles Grant, som er direktør for den uavhengige tenketanken Centre for European Reform.

