Luftfartsorganisasjon venter kraftig global vekst i 2018

Ifølge prognosen fra luftfartsindustriens globale handelsorganisasjon, ventes det totale overskuddet å bli 38,4 milliarder dollar neste år, mot 34,5 milliarder i 2017.

Videre venter IATA at de nordamerikanske flyselskapene vil dra inn om lag halvparten av dette, med et samlet overskudd på rundt 16,8 milliarder dollar. Europeiske flyselskaper ventes å tjene inn om lag 11,5 milliarder (opp fra 9,8), asiatiske ventes å tjene rundt 9 milliarder (opp fra 8,3), mens de afrikanske ventes å ha et samlet underskudd på rundt 100 millioner dollar.

–Solid etterspørsel, effektivitet og mindre rentekostnader vil bidra til at luftselskapene øker overskuddet i 2018, tross økende kostnader, heter det i en uttalelse fra IATA.

Organisasjonen har rundt 280 medlemsbedrifter, og representerer dermed om lag tre fjerdedeler av hele den internasjonale lufttransportsektoren.

–Dette er gode tider for den globale luftfartsindustrien. Sikkerheten er solid. Vi har også en klar strategi som leverer resultater på miljø, sier IATA-direktør Alexandre de Juniac.

Det ventes at passasjertallene vil stige til 4,3 milliarder i løpet av 2018, og at inntekten fra passasjertransport øker med 9,2 prosent til 581 milliarder dollar. IATA advarer imidlertid om at økende kostnader, spesielt for flybensin, vil by på utfordringer for flere selskaper.

