Korrupsjonssiktede prinser får betale seg fri i Saudi-Arabia

Totalt er 159 personer siktet etter at saudiarabiske myndigheter anslo at minst 100 milliarder dollar er blitt misbrukt som følge av underslag og korrupsjon de siste tiårene. Til sammen 320 personer er blitt avhørt.

Mange av de siktede er høyprofilerte prinser, forretningstopper og ministre. Femstjernershotellet Ritz-Carlton i Riyadh har fungert som et varetektsfengsel for de mest profilerte siktede i saken.

– De fleste korrupsjonssiktede har blitt enige om en avtale om utbetaling, og vi går gjennom de siste detaljene i avtalene, sier riksadvokat Saud Al Mojeb.

Korrupsjonsaksjonen er den største i saudiarabisk historie.

Prins Miteb bin Abdullah har allerede inngått et forlik på 1 milliard dollar, og han er nå blitt løslatt. Prinsen har imidlertid også blitt avsatt som militærsjef, noe som har livnært spekulasjoner om at den mektige kronprinsen Mohammed bin Salman, som også er saudiarabisk forsvarsminister, bruker korrupsjonsaksjonen til å samle kontroll over sikkerhetstjenestene.

Saudiarabiske myndigheter har på sin side uttalt at aksjonen er ment for å hamle opp med utbredt korrupsjon i kongedømmet.

