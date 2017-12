Georgias ekspresident pågrepet i Ukraina

NTB utenriks

Det ble dramatisk da politiet dro for å pågripe Saakasjvili tirsdag morgen.

Med flere tilhengere som vitner, klatret Saakasjvili opp på taket av boligen sin i Kiev for å protestere. Videoklipp fra stedet viser at ekspresidenten blir ført bort av politiet mens flere hundre demonstranter blokkerer veien.

Saakasjvili forlot Georgia i 2013 etter å ha vært landets president i nesten et tiår. Han ble senere utnevnt som guvernør av Odessa-regionen i Ukraina.

I 2016 sa han opp og klaget over at hans innsats for å bekjempe korrupsjon ble hindret av ukrainske myndigheter.

Saakasjvili ble fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han var i utlandet i sommer, men tok seg inn i landet igjen ved å spasere over grensa fra Polen mens hans tilhengere sloss med grensepolitiet.

