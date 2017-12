FN-utsending på plass i Nord-Korea

NTB utenriks

Feltman, som er visegeneralsekretær for politiske saker i FN, skal etter planen møte Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong Ho, viseminister Pak Myong Guk, diplomater og FN-stab under sitt besøk.

Feltman er den høyest rangerte amerikaneren i FN-sekretariatet, og han er den første personen i den stillingen som besøker Nord-Korea siden februar 2010.

Selv om Feltman tidligere jobbet for det amerikanske utenriksdepartementet, representerer han ikke den amerikanske regjeringen.

Det er for tiden svært spent på den koreanske halvøya. Mandag ble det klart at USA og Sør-Korea trosser nordkoreanske advarsler og har satt i gang sin største felles øvelse av luftstyrker noensinne.

Den 29. november ble et interkontinentalt ballistisk missil skutt opp sør i Nord-Korea. Pyongyang opplyste senere at testen av missilet Hwasong-15 var vellykket, og at våpensystemet kan nå hele USAs fastland.

(©NTB)