88-åring gir seg i Kongressen etter trakasseringsanklager

Conyers var inntil nylig Demokratenes øverste representant i justiskomiteen i Representantenes hus.

Tirsdag kunngjorde han under et intervju på radiokanalen WPXR-FM i Detroit at han ikke stiller til gjenvalg. Samtidig sa Conyers at han vil støtte sin sønn Ian Conyers' kandidatur til å ta over plassen i Kongressen.

Den posten trakk han seg fra 26. november, da det ble kjent at kammerets etikk-komité gransker 88 år gamle Conyers etter å ha mottatt anklager fra kvinnelige ansatte. De hevder Conyers har trakassert dem seksuelt og diskriminert dem på grunn av deres alder.

Få dager senere ble Conyers, som benekter anklagene, lagt inn på sykehus i Detroit.

Conyers ble første gang valgt inn i Kongressen i 1964. Han ble i fjor gjenvalgt med solid flertall i Demokratenes bastion, 13. distrikt.

