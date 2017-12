– Trump informerte Abbas om planer om å flytte ambassaden til Jerusalem

NTB utenriks

Trump ringte tirsdag til Abbas, og i samtalen informerte den amerikanske presidenten om «sin intensjon om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv i Israel til Jerusalem», heter det i en uttalelse fra Ramallah.

Det kommer ikke fram av uttalelsen om Trump planlegger å flytte ambassaden umiddelbart eller på et fremtidig tidspunkt.

Abbas advarte Trump om de farlige konsekvensene en slik beslutning har for fredsprosessen, sikkerheten og stabiliteten i regionen og i verden for øvrig, opplyser Abbas' kontor tirsdag ettermiddag.

Flytting av ambassaden og anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad vil endre på USAs mange tiår gamle ståsted i konflikten mellom Israel og palestinerne. I utgangspunktet var det ventet at Trump ville komme med en avklaring mandag, men den ble senere utsatt.

Brutt valgløfte

Trump skal ifølge Det hvite hus tirsdag også ta kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og kong Abdullah av Jordan før han kunngjør sitt Jerusalem-ståsted.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem for 50 år siden var ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning.

Trump undertegnet i juni en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995 om at USAs Israel-ambassade skal ligge i Jerusalem.

Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.

Trump-tale onsdag?

Trumps utenriksminister Rex Tillerson er for tiden i Brussel, og ifølge Sveriges utenriksminister Margot Wallström ble Jerusalem et tema da Tillerson var gjest under arbeidslunsjen i EUs ministerråd.

Tillerson kom ikke med noen avklaringer, men ifølge Sveriges Wallström kan den komme i morgen.

– Midtøsten kom opp og da påpekte han at i morgen kommer president Trump til å holde en tale der han skal gjøre rede for deres midtøstenpolitikk, sier hun.

En eventuell beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad uroer ikke bare Brussel, men også store deler av det internasjonale samfunnet.

– Det er jo katastrofalt. Det kan komme til å føre til kjempestore konsekvenser og uro. Men nå snakkes det om andre løsninger, så la oss se hva Trump sier først, sier Wallström.

Kraftige advarsler

Advarslene var kraftigere fra andre muslimske land.

– Herr Trump! Jerusalem er en rød linje for muslimer, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en TV-sendt tale til sitt eget parti tirsdag formiddag.

Videre advarte han advarte om at Tyrkia kan «gå så langt» som å kutte alle bånd til Israel.

Lignende advarsler runget også fra andre muslimske land. Saudi-Arabia uttrykker sin «dypeste bekymring» over at Trump kan komme til å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel.

– Dette vil få alvorlige konsekvenser og vil føre til ytterligere komplikasjoner i konflikten mellom Palestina og Israel. Det vil også forhindre de pågående forsøkene på å få liv i fredsprosessen der, heter det i en saudiarabisk uttalelse tirsdag.

(©NTB)