Verdensbanken: Økte forskjeller truer økonomisk suksess i Øst-Asia

NTB utenriks

Antall fattige i regionen har sunket betydelig de siste tiårene, men forskjellene i inntekt er høy eller raskt økende i flere land i regionen, spesielt i Kina og Indonesia. Det slås fast i en rapport fra Verdensbanken.

I tillegg har en ny gruppe av ekstremt rike vokst fram. Rikdom i millionklassen utgjør nesten 9 prosent av de østasiatiske landenes BNP.

– Hele grunnlaget for Øst-Asias suksess var følelsen av at alt var rettferdig. Jobbet du hardt kom du deg opp og fram. Men dette begynner å slå sprekker nå, sier Verdensbankens sjeføkonom for Øst-Asia og Stillehavsområdet, Sudhir Shetty.

En raskt aldrende befolkning og urbanisering, samt at flere fabrikkjobber har blitt borte, gjør at flere millioner mennesker kan måtte gå tilbake til å leve under fattigdomsgrensa.

Ifølge rapporten er et styrket trygdesystem og mer hjelp for fattige innbyggere til å klatre oppover økonomisk, noe av tiltakene som er viktig å få på plass.

(©NTB)