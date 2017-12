Stoltenberg: Krig med Nord-Korea vil bli en global katastrofe

NTB utenriks

– Krig i denne regionen vil være en katastrofe med globale konsekvenser. Ikke bare for regionen, men for hele verden, sier Stoltenberg.

Situasjonen i Nord-Korea blir et viktig tema når utenriksministrene i NATO samles til møte i Brussel tirsdag og onsdag.

Den siste tida har spenningen økt, fastslår NATO-sjefen.

– Det skyldes Nord-Koreas uforsiktige og uansvarlige oppførsel. De tester atomvåpen. De tester raketter. Og vi ser at rakettene har en slik rekkevidde at de kan nå Europa og Nord-Amerika. Det er grunnen til at vi nå må legge maksimalt press på Nord-Korea, sier han.

Han fastslår at politisk, diplomatisk og økonomisk press – spesielt gjennom full håndheving av sanksjonene som er vedtatt mot landet – er nødvendig for å få nordkoreanerne tilbake til forhandlingsbordet.

Samtidig forsvarer Stoltenberg den store luftforsvarsøvelsen USA nå gjennomfører sammen med Sør-Korea. Grunnen er at slike øvelser avskrekker Nord-Korea fra å gå til væpnet konflikt.

– De sender et klart budskap om at USA er på plass, og at USA har evne og vilje til å forsvare sine allierte, sier Stoltenberg.

(©NTB)