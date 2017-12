Påstand om ti års fengsel for tidligere russisk minister

NTB utenriks

Uljukajev er tiltalt for å ha tatt imot nærmere 17 millioner kroner i bestikkelse fra sjefen for den russiske energigiganten Rosneft, Igor Setsjin, som er en nær alliert av president Vladimir Putin.

– Jeg ber dere om å finne Aleksej Uljukajev skyldig, sa aktor i saken, Boris Neporozjnij, da han mandag la ned påstand om ti års fengsel og en bot på drøyt 70 millioner kroner.

– Det er fullstendig bevist at den tiltalte mottok en bestikkelse, la han til.

Uljukajev ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Rosnefts lokaler i 2016, angivelig idet han mottok en bestikkelse mot løfte om å gi Rosneft anledning til å overta en del av oljeselskapet Bashneft.

Setsjin, som av mange omtales som Russlands nest mektigste mann, har nektet å møte opp under rettssaken og hevder at han ikke har hatt tid.

Uljukajev hevder på sin side at han ble lokket i en felle. Han medgir å ha mottatt en kurv fra Setsjin, men hevder at han trodde at den inneholdt vin og andre gaver, ikke 2 millioner dollar i kontanter.

