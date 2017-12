Mattis krever at Pakistan slår ned på militante

NTB utenriks

Under besøket skal Mattis blant annet ha samtaler med statsminister Shahid Khaqan Abbasi og forsvarssjef Qamar Javed Bajwa.

Forholdet mellom USA og Pakistan har vært anstrengt etter at president Donald Trump i august gikk hardt ut mot ledelsen i Islamabad og krevde at den slo ned på Taliban-opprørere og medlemmer av det såkalte Haqqani-nettverket.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson besøkte Pakistan i oktober, forsikret Abbasi at landet er fast besluttet på å bekjempe militante islamister.

– Vi har forpliktet oss til krigen mot terror og vi har skapt resultater, hevdet den pakistanske statsministeren.

Amerikanerne er ikke imponert og senest i forrige uke slo øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Afghanistan, general John W. Nicholson, fast at han ikke har sett tegn til at Pakistan har fulgt opp Trumps utspill og slått ned på afghanske opprørere som benytter landet som base for angrep over grensa.

USA reagerte også sterkt da Pakistan for ti dager siden løslot grunnleggeren av den militante islamistgruppa Lashkar-e Toiba, Hafiz Saeed.

Saeed er å finne på USAs liste over ettersøkte terrorister og knyttes blant annet til en rekke terroraksjoner i Mumbai i 2008, der over 160 mennesker ble drept, blant dem flere amerikanske statsborgere.

