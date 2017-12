Ingen vinner kunngjort etter ny telling av stemmene i Honduras

NTB utenriks

Valgkommisjonen opplyste søndag at stemmene fra 1.031 valgurner, der det ble avslørt uregelmessigheter, skulle telles på nytt. Mandag morgen var tellingen ferdig. Ingen vinner er utpekt, opplyser valgkommisjonen.

Sent fredag var nesten 95 prosent av stemmene talt opp etter valget 26. november, og sittende president Juan Orlando Hernandez ledet med over 46.000 stemmer over hovedutfordrer Salvador Nasralla.

Tidligere i opptellingsprosessen ledet Nasralla over Hernandez. Etter hvert som tiden gikk, begynte folk å bli utålmodige, og forsinkelsen skapte spekulasjoner og uro.

Opposisjonskandidatens tilhengere begynte å demonstrere i gatene, og det utviklet seg til sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Minst én person ble meldt drept, men tallet kan være høyere.

Nasralla krevde ny telling av stemmene og har tatt til orde for at hele valget gjennomføres på nytt.

I hovedstaden Tegucigalpa sa Nasralla på en massemønstring søndag at dommerne i valgtribunalet er «ansatt av president Hernandez», som stilte til nyvalg, selv om grunnloven hindrer ham i dette.

– Tribunalet er ikke et uavhengig organ og har verken tillit eller troverdighet blant befolkningen, sa Nasralla.

