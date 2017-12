Ingen håndgranat i pakke levert til tyske myndigheter 

NTB utenriks

Pakken ble ansett som mistenkelig fordi den ikke hadde en returadresse, men viste seg å kun inneholde sammenrullede kataloger. Det var ansatte ved kontoret som mottok pakken, som varslet politiet, opplyser delstatens statsminister Bobo Ramelow. En tjenestemann sa tidligere mandag til nyhetsbyrået DPA at pakken kan ha inneholdt en håndgranat.

Funnet fant sted dagen etter at tysk politi bekreftet at det pågår utpressingsforsøk rettet mot det tyske fraktselskapet DHL. En pakke fylt med hundrevis av spiker og kraftig fyrverkeri ble levert med et DHL-bud til et apotek ved julemarkedet i Potsdam før helgen. Pakken var utstyrt med et utpressingsbrev i form av en QR-kode som ble skannet.

Dermed kunne politiet konkludere med at det dreier seg om utpressingsforsøk mot DHL og ikke terror.

En tilsvarende pakke ble i forrige måned levert til et nettselskap i Frankfurt. Denne pakken tok fyr da den ble åpnet, og QR-koden ble derfor ødelagt.

Etter søndagens kunngjøring om trusler mot DHL har politiet mottatt et titall tips om mistenkelige pakker.

Det har også vært mange falske alarmer, påpekte tysk politi overfor DPA mandag, blant annet da en mistenkelig pakke ble levert til en politistasjon nord for Berlin. Den viste seg å kun inneholde en tradisjonell tysk julekake.

