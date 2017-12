Harde kamper i og rundt Jemens hovedstad

NTB utenriks

Flyangrepene, som den saudiledede koalisjonen antas å stå bak, var rettet mot mål ved flyplassen i Sana og innenriksdepartementet i landet, som begge kontrolleres av Houthi-militsen.

Samtidig med flyangrepene fortsetter kampene mellom houthiene og tidligere allierte militssoldater som støtter landets tidligere president Ali Abdullah Saleh.

Sprer seg

Øyenvitner forteller at kampene nå også har spredt seg utenfor hovedstaden, som Houthi-militsen tok kontroll over i september 2014.

I Sanhan, landsbyen Ali Abdullah Saleh kommer fra, som ligger rett sør for Sana, ble det meldt om harde kamper natt til mandag.

Hvor mange liv kampene har krevd, er foreløpig ikke kjent, men søndag ble det meldt om minst 60 drepte i Sana.

Vil forhandle

Saleh kunngjorde lørdag at han var villig til å forhandle med Saudi-Arabia, som gikk til krig mot houthiene for å gjeninnsette sin allierte Abed Rabbo Mansour Hadi.

Den tidligere visepresidenten overtok som president etter at Hadi ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer under «den arabiske våren» i 2011.

Hadi og deler av den gamle regjeringshæren har base i havnebyen Aden, men i forrige måned ble det kjent at presidenten selv, sønnene hans og flere statsråder og militære ledere siden februar har sittet i husarrest i Saudi-Arabia.

Da presidenten i august troppet opp på flyplassen i Riyadh, i spissen for et følge av ledere fra Jemen, ble de nektet adgang og bortvist.

Bakgrunnen for husarresten skal være at Hadi har røket uklar med De forente arabiske emirater, som deltar i den saudiledede koalisjonen og som har styrker på bakken sør i Jemen.

Enorme lidelser

Saudi-Arabia har siden våren 2015 gjennomført tusenvis av flyangrep mot mål i Jemen og Amnesty International og Human Rights Watch anklager landet for mulige krigsforbrytelser. Det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

Den saudiledede koalisjonen har også innført blokade av landet, der 17 millioner mennesker ifølge FN er avhengige av matvarehjelp utenfra og situasjonen for 7 millioner av dem er kritisk.

Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 2.200 mennesker har ifølge FN mistet livet siden april.

Krever stans

FNs generalsekretær António Guterres har gått hardt ut mot Saudi-Arabia og har omtalt krigen som «tåpelig».

Søndag ba han «alle parter stanse alle angrep i luften og på bakken».

– Ambulanser og medisinsk personell kommer ikke fram til de sårede, og folk kan ikke gå ut for å kjøpe mat og andre nødvendigheter. Hjelpearbeidere får ikke reise inn med livsnødvendig hjelp på et tidspunkt når millioner i Jemen er avhengige av hjelp for å overleve, sa talsmannen Stephane Dujarric.

Lederen for FNs hjelpearbeid i landet, Jamie McGoldrick er også dypt bekymret over utviklingen.

– Foreløpige rapporter tyder på at dusinvis er drept og hundrevis er såret i kampene. Mange sivile er fanget i hjemmene sine. Alle parter i krigen må etterleve internasjonal humanitær lov, beskytte sivilbefolkningen og respektere den sivile infrastrukturen. Jeg ber partene stanse volden, tvitrer han.

(©NTB)