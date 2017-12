Guterres ber om våpenhvile i Jemen

NTB utenriks

Guterres ber «alle parter stanse alle angrep i luften og på bakken» Han er «dypt bekymret for den kraftige økningen i væpnede sammenstøt» de siste dagene, sier talsmann Stephane Dujarric.

– Ambulanser og medisinsk personell kommer ikke fram til de sårede, og folk kan ikke gå ut for å kjøpe mat og andre nødvendigheter. Hjelpearbeidere får ikke reise inn med livsnødvendig hjelp på et tidspunkt når millioner i Jemen er avhengige av hjelp for å overleve, sier talsmannen. Han gjentok også oppfordringen til den saudiledede koalisjonen om å avslutte blokaden av Jemen.

Tre år etter at houthi-opprørere inntok hovedstaden Sana med støtte fra styrker som er lojale mot ekspresident Ali Abdullah Saleh, ser alliansen ut til å bryte sammen. Den siste uken har det vært gateslag i byen, og sikkerhetsstyrkene sier rundt 60 mennesker er drept.

Krigen i Jemen har kostet over 8.750 mennesker livet siden Saudi-Arabia og deres allierte grep inn til støtte for opprørerne sør i landet i mars 2015.

