Fremdeles ingen vinner utropt etter ny stemmetelling i Honduras

Det bor ti millioner mennesker i den lille sentralamerikanske nasjonen, som er sterkt preget av vold og gjengaktivitet. Det er innført nattlig portforbud i håp om å dempe sammenstøtene i forbindelse med valget.

Sent fredag var nesten 95 prosent av stemmene talt opp etter valget 26. november. Da ledet sittende president Juan Orlando Hernandez med over 46.000 stemmer over hovedutfordrer Salvador Nasralla.

Nasralla krevde ny telling av stemmene og ber om at hele valget gjennomføres på nytt.

I hovedstaden Tegucigalpa sa Nasralla på en massemønstring søndag at dommerne i valgtribunalet er «ansatt av president Hernandez», som stilte til nyvalg, selv om det strider med grunnloven.

Avstår fra å utpeke Hernandez som vinner

Valgkommisjonen opplyste søndag at stemmene fra 1.031 valgurner, der det ble avslørt uregelmessigheter, skulle telles på nytt. Mandag morgen var tellingen ferdig, men Hernandez er ennå ikke erklært som den rettmessige vinneren.

– Jeg kan ikke akseptere noe fra de endelige resultatene som ble utgitt mandag, sa Nasralla til nyhetsbyrået AFP.

Sammenstøt og vold

Tidligere i opptellingsprosessen ledet Nasralla over Hernandez. Etter hvert begynte opposisjonskandidatens tilhengere å demonstrere i gatene, og det utviklet seg til sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

En 19 år gammel kvinne ble skutt fredag i sammenstøt mellom politi og demonstranter. Kvinnens familie hevder hun ble skutt av politiet.

På mandag meldte politiet at to betjenter ble skutt mens de patruljerte under portforbudet i den østlige provinsen Olancho. Drapene ble ikke umiddelbart knyttet til den politiske uroen i landet.

