FT: Storbritannia og Irland enige om grensa

I forslagsteksten kommer Storbritannia ifølge Financial Times' opplysninger med løfter om «regulatorisk samordning» mellom Irland og Nord-Irland etter brexit.

I tidligere utkast skal ordlyden ha vært et løfte om «ingen regulatoriske avvik». Men det ble for tungt å svelge på britisk side.

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Hvilke regler som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland etter brexit, har vist seg å bli en av de vanskeligste flokene i forhandlingene om vilkårene for skilsmissen.

Høytstående tjenestemenn bekrefter ifølge Financial Times at det nye kompromissforslaget ser ut til å være akseptabelt både for irene og for britene.

