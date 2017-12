Apple og Irland enige om skattevedtak

NTB utenriks

– Irland og den amerikanske teknologigiganten Apple har blitt enige om vilkårene for en sperret konto der selskapet skal overføre opptil 13 milliarder euro i ubetalt skatt, sa den irske finansministeren, Paschal Donohoe, mandag.

Kontoen skal styres av en tredjepart. Hvem dette blir, vil være klart i januar. Ifølge Donohoe vil pengeoverføringene starte i løpet av første kvartal av 2018.

I fjor sommer kom EU-kommisjonen fram til at en avtale mellom Apple og Irland hadde gitt selskapet en ulovlig skattefordel. Irland ble pålagt å kreve inn 13 milliarder euro i skatt, pluss 1 milliard i renter. Både Apple og Irland anket avgjørelsen, men irske myndigheter sa senere at de ville rette seg etter pålegget.

Den amerikanske IT-giganten har flere tusen ansatte i Irland, og inngikk tidlig i årtusenet en særdeles gunstig avtale om å betale 1 prosent i selskapsskatt. Mellom 2003 og 2014 har denne satsen blitt justert ned til symbolske 0,005 prosent.

EU-kommisjonens problem er ikke at skattesatsen er satt så lavt, men at avtalen gir Apple en fordel som ikke er tilgjengelig for andre og i praksis innebærer at selskapet får ulovlig statsstøtte.

