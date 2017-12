Storbranner i Tyskland

NTB utenriks

En person er i tillegg til de fire omkomne alvorlig skadd etter å ha hoppet fra taket på bygningen for å komme unna flammene. Brannen brøt ut i første eller andre etasje i bygningen omkring klokken 13.30.

Brannmannskapene reddet flere personer ved hjelp av stigebil. Årsaken til brannen er under etterforskning.

Søndag åpnet politiet også etterforskning av det som omtales som uaktsom ildspåsettelse etter en brann i et høyhus i Marzahn-området i Berlin. 22 personer ble skadd i brannen.

Myndighetene sier at brannen kan ha brutt ut på et kjøkken inne i den ti etasjer høye bygningen, som ble totalt ødelagt i brannen. Tilstanden er alvorlig for tre av de skadde.

Brannmannskapene reddet 20 personer ut av bygningen, og omkring 200 brann- og redningsmannskaper deltok i slukningsarbeidet.

