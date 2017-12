President Trump til frontalangrep på FBI

NTB utenriks

– Frykt ikke, vi skal bringe det tilbake til dets tidligere storhet, skriver han.

Trumps uttalelser i det sosiale mediet er en reaksjon på meldinger om at en FBI-veteran er blitt fjernet fra spesialetterforsker Robert Muellers team. Spesialetterforskeren og hans folk gransker Russlands rolle i den amerikanske valgkampen i 2016.

FBI-agenten er blitt fjernet fra Muellers stab etter at det ble oppdaget at han hadde sendt en rekke Trump-kritiske SMS-meldinger.

Trump skriver at agenten var «svært uærlig» og at FBI «ligger i ruiner» etter å ha vært under den nå avskjedigede James Comeys ledelse i en årrekke. Trump nevner også den «verdiløse og uærlige Clinton-etterforskningen» i sine meldinger.

Trump gjentok lørdag sin avvisning av at det har vært samarbeid mellom hans valgkampteam og Russland under presidentvalgkampen.

Det var hans første kommentar til nyheten om at hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har tilstått å ha løyet til FBI om sine kontakter med russiske tjenestemenn.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter lørdag.

En rekke kommentatorer sier ifølge CNN søndag at det er rart hvis presidenten ventet med å sparke Flynn til løgnene hans ble offentliggjort. Enkelte spør derfor om Trump indirekte har innrømmet at han visste at Flynn hadde løyet for FBI.

Den tidligere generalen Michael Flynn var en nær medarbeider av Trump i valgkampen. Han er så langt den mest høytstående embetsmannen som er siktet i granskningen av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen.

