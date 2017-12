Gatekamper raser i Jemens hovedstad

NTB utenriks

Kampene foregår mellom militsgrupper lojale mot tidligere president Ali Abdullah Saleh og Houthi-opprørere. Det meldes blant annet om kamper rundt nøkkelbygg som departementsbygninger.

De to grupperingene har tidligere vært alliert i kampen mot den saudiledede koalisjonen som kriger mot opprørere i Jemen, men alliansen har den siste tiden slått sprekker.

Saleh ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer under «den arabiske våren» i 2011 og ble erstattet av Abd-Rabbu Mansour Hadi, som fram til da hadde vært visepresident. Saleh sluttet seg deretter til Houthi-opprørerne, som grep makten i Sana høsten 2014.

Nå anklager Houthi-gruppen Saleh for «å utføre et kupp mot en allianse han aldri trodde på».

Stenger av gater

Saleh-milits skal nå ha stengt av flere gater i sentrum av Sana og utplassert soldater i stillinger for å være forberedt på angrep fra Houthi-siden.

Samtidig skal Houthi-militsen ha forsterket sine posisjoner i byen med flere titalls kjøretøy utstyrt med maskingevær.

Minst 60 personer er drept i kamper inne i hovedstaden og på flyplassområdet de siste dagene, opplyser sikkerhetskilder.

Ligner en spøkelsesby

Innbyggerne forteller at de forsøker å barrikadere husene sine, slik at de er beskyttet mot beskytning og snikskyttere.

– Sanaa begynner å ligne en spøkelsesby. Gatekamper holder folk innesperret, forteller en medarbeider i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Dersom kampene fortsetter, vil mange familier bli isolerte og innestengte, advarer han.

33 år gamle Iyad al-Othmani sier at han allerede har vært innesperret i sitt hjem i tre dager på grunn av gatekampene.

Spent i hele regionen

Det er for øvrig en spent situasjon i hele regionen.

Houthi-militsen påsto søndag at de hadde skutt et missil mot et kjernekraftverk som er under bygging i De forente arabiske emirater. Myndighetene i Emiratene avviste imidlertid påstanden om at kjernekraftverket skal ha vært mål for et missil.

I slutten av november avfyrte de Iran-støttede houthiene et missil mot Saudi-Arabia, men missilet ble uskadeliggjort av saudiarabisk antiluftskyts.

Emiratene inngår i den saudiarabisk-ledede koalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. Emiratene er også en av USAs nærmeste allierte i regionen, og rundt 5.000 amerikanske styrker har tilhold i landet.

Den saudiarabisk-ledede koalisjonen gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen. Saudi-Arabia støtter sittende president Hadi.

Nærmere 10.000 sivilpersoner i Jemen antas å være drept i konflikten, som også har ført til hungersnød i landet.

