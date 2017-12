Emiratene avviser påstand om at Houthi-opprørerne i Jemen har skutt missil mot kjernekraftverk

NTB utenriks

Det statlige nyhetsbyrået i Emiratene skriver at myndighetene avviser påstanden om at et kjernekraftverk som er under bygging i Abu Dhabi skal ha vært mål for et missil.

Påstanden fra den iranskvennlige militsgruppen kommer samme dag som Emiratene feirer sin nasjonaldag.

Kjernekraftverket Barakah som med en prislapp på 20 milliarder dollar er under bygging, ligger lengst vest i Abu Dhabi, ved sjøen nær grensen til Saudi-Arabia. Den første av de fire planlagte reaktorene skal etter planen settes i drift neste år.

Emiratene inngår i den saudiarabisk-ledede koalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen.

(©NTB)