Økt spenning på Den arabiske halvøy

I slutten av november avfyrte den Iran-vennlige Houthi-militsen et missil mot Saudi-Arabia, men missilet ble uskadeliggjort av saudiarabisk antiluftskyts.

Søndag skjøt Houthi-militsen mot et kjernekraftverk som er under oppbygging i De forente arabiske emirater, opplyste militsen selv på sitt nettsted.

Myndighetene i Emiratene avviser imidlertid påstanden om at kjernekraftverket skal ha vært mål for et missil, skriver det statlige nyhetsbyrået i landet. Myndighetene legger til at de besitter antiluftskyts som er i stand til å forsvare dem fra ethvert angrep.

Emiratene inngår i den saudiarabisk-ledede koalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. Emiratene er også en av USAs nærmeste allierte i regionen, og rundt 5.000 amerikanske styrker har til hold i landet.

Kjernekraftverket Barakah som med en prislapp på 20 milliarder dollar er under bygging, ligger lengst vest i Abu Dhabi, nær grensen til Saudi-Arabia. Den første av de fire planlagte reaktorene skal etter planen settes i drift neste år.

Blodig krig

Den saudiarabisk-ledede koalisjonen gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana året før.

Tidligere president Ali Abdullah Saleh ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer under «den arabiske våren» i 2011 og ble erstattet av Abd-Rabbu Mansour Hadi, som fram til da hadde vært visepresident. Saleh sluttet seg deretter til Houthi-opprørerne, som grep makten i Sana høsten 2014.

Saudi-Arabia støtter altså sittende president Hadi.

Nærmere 10.000 sivilpersoner i Jemen antas å være drept i konflikten, som også har ført til hungersnød i landet.

Gatekamper

Lørdag brøt det ut gatekamper i Jemen mellom tidligere allierte opprørsgrupper i etter at Saleh åpnet for dialog med Saudi-Arabia.

Sammenstøtene skjedde mellom Saleh-alliert milits og Houthi-opprørere. De to grupperingene har tidligere vært alliert i kampen mot den saudiledede koalisjonen som kriger mot opprørere i Jemen, men alliansen har den siste tiden slått sprekker.

Må løse konflikten selv

Irans president Hassan Rouhani sa søndag at landene i Midtøsten burde løse egne konflikter uten innblanding fra land utenfor regionen.

– Vi trenger verken våpen eller inngripen fra utenlandske krefter. Vi kan løse våre egne problemer gjennom dialog og enhet, hevdet han.

Rouhanis kommentarer kommer etter en opptrapping av konflikten mellom sjiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabia.

De to landene gir sin støtte til ulike stridene grupper i både Jemen og Syria.

Saudi-Arabia har beskyldt Iran for å forsyne Houthi-opprørerne med raketter. Både Iran og Houthi-militsen benekter imidlertid dette.

Mens Iran og Saudi-Arabia regnes som erkefiender, har Iran nære handelsforbindelser til Emiratene.

