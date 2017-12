Senatet vedtar historisk skattereform i USA

NTB utenriks

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

51 stemte for den største skattereformen på 31 år, mens 49 senatorer stemte imot. Motstanden har vært stor blant Demokratene, men det har også vært kritiske stemmer innad i Trumps eget parti. Til slutt var det kun den republikanske senatoren Bob Corker som stemte imot sitt eget parti.

Corkers beslutning var ikke uventet. Han hadde i forkant gitt uttrykk for bekymring for at reformen ville plusse på enda mer på landets gjeld. Han sa fredag at han ikke ønsker å belaste framtidige generasjoner med enda mer gjeld.

– Store reformer er sjelden populære. Dere husker hvor upopulær Obamacare var da den ble vedtatt, sier Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell i et intervju.

Demokrater har gitt uttrykk for sinne over vedtaket som nå er fattet og viser til at det ble gjort håndskrevne endringer i siste minutt.

Senatets versjon av skattereformen skal nå sys sammen med et vedtak som ble fattet i Representantenes hus tidligere denne måneden. Målet er at disse to ulike versjonene av skattereformen skal samles og vedtas før jul i begge kamrene i Kongressen før de sendes tilbake til Trump for signering.

