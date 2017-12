Mistenkelig pakke skulle sannsynligvis ikke ramme julemarked i Tyskland

NTB utenriks

– Ut ifra det som er funnet ut så langt, mener etterforskerne det er usannsynlig at julemarkedet var mål for pakken, skriver politiet på Twitter.

Selv om fredagens hendelse ser ut til å ha vært falsk alarm, har politiet i Brandenburg valgt å øke bemanningen i delstaten. Særlig i gatene i Potsdam der et julemarked ble evakuert fredag, opplyser en talsperson for delstatens politi.

Evakueringen ble iverksatt da det ble funnet en mistenkelig gjenstand som et bud hadde levert til et apotek like ved markedet.

– Gjenstanden var et sylinderformet objekt med kabler, batterier og spikre, men på nåværende tidspunkt har vi ikke funnet noen sprengmekanisme, skrev politiet i Brandenburg på Twitter fredag kveld.

Lørdag forelå det fortsatt ingen nye opplysninger om gjenstanden, utover at den mest sannsynlig ikke var ment å skulle havne på julemarkedet. Den skal gjennomsøkes ytterligere for analyser og resultatene er ikke ventet å foreligge før i neste uke.

Politiet fortsetter samtidig letingen etter personen som sendte pakken.

