Honduras innfører portforbud etter valguro

Regjeringen i Honduras kunngjorde fredag kveld at portforbudet trådte i kraft klokken 23 samme kveld og at portforbudet skal gjelde i ti dager. I denne perioden blir det forbud mot å bevege seg utendørs mellom klokken 18 og 6, skriver blant andre El Heraldo og La Prensa.

Hæren skal bistå politiet i å opprettholde lov og orden i dette tidsrommet, het det i en uttalelse fra regjeringen.

Bakgrunnen for beslutningen er at det har brutt ut voldelige demonstrasjoner rundt omkring i landet som følge av at resultatene fra forrige søndags valg er blitt utsatt, og som følge av påstander om valgfusk.

Sittende president Juan Orlando Hernandez leder så langt i opptellingen når nesten 95 prosent av stemmene er talt opp. Innledningsvis ledet hans hovedutfordrer Salvador Nasralla.

Nasrallas tilhengere har blokkert veier, satt fyr på bildekk og kastet stein mot myndighetene. Politiet har svart ved å ta i bruk tåregass mot demonstrantene. Minst én person er drept og flere såret, ifølge myndighetene.

Valgkommisjonen i Honduras har ennå ikke kunngjort det endelige valgresultatet. Vanligvis er opptellingen unnagjort på fem timer i det mellomamerikanske landet. Valgkommisjonen har uttalt at de resterende 5 prosent av stemmene som ennå ikke er talt opp, må telles for hånd på grunn av uregelmessigheter. På grunnlag av stemmene som er talt opp til nå, leder Hernandez med 46.000 stemmer.

