Hellas har kommet til foreløpig enighet med internasjonale kreditorer

– Vi har kommet fram til en foreløpig enighet med de ulike institusjonene, på alle punkter, sier Tsakalotos.

– Vi er tilfreds, legger han til.

For å oppnå enighet med kreditorene måtte Hellas møte 95 ulike krav innen desember, som skal sørge for at landet på sikt enklere kan nedbetale sin enorme gjeld.

Blant kravene var en rekke omfattende reformer, i alt fra sivile tjenester og sosiale goder, til tiltak som skulle føre til mer privatisering og frigjøre energimarkedet i landet.

En endelig avtale skal etter planen komme på plass i et møte mellom finansministrene i eurosonen den 22. januar, gitt at Hellas gjennomfører de økonomiske reformene de har vedtatt.

–Jeg ønsker den foreløpige enigheten i forkant av møtet velkommen. Gode nyheter for Hellas og Europa. Nå må de fokusere på å implementere reformene, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

