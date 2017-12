Flere pågrepet under demonstrasjoner utenfor AfDs landsmøte i Tyskland

NTB utenriks

Politiet tok i bruk vannkanoner for å spre flere hundre demonstranter som hadde samlet seg nær landsmøtelokalet for å blokkere inngangene, opplyser en talskvinne for politiet lørdag.

En politimann fikk skader i en hånd da en demonstrant kastet en flaske mot ham. En av demonstrantene ble sendt til sykehus med beinbrudd, opplyser hun.

I tillegg melder en folkevalgt fra AfD, Kay Gottschalk, at også han ble såret av en demonstrant.

Minst ti av demonstrantene som blokkerte gater eller deltok i voldelige sammenstøt ble pågrepet, ifølge politiet.

Det var demonstrasjoner på stedet også fredag kveld. Da samlet rundt 1.000 personer seg der, men uten at det oppsto uroligheter.

Forsinket

Partikongressen ble sparket i gang flere timer for sent på grunn av volden, og selve kongressen dreide seg i stor grad om de interne stridighetene mellom radikale nasjonalister og konservative tradisjonalister i partiet.

Det er ventet opptil 8.500 deltakere på helgens landsmøte, som er partiets første etter at det ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i høst.

På programmet står blant annet partiledervalg. Partiet har hatt to ledere – Jörg Meuthen og Frauke Petry. Petry forlot partiet etter valget i høst. Hun forklarte sin avgang med at hun mener partiet har blitt for ekstremistisk.

Så langt har kun AfDs lokale leder i Berlin, Georg Pazderski, kunngjort at han er kandidat til å overta etter Petry. Men Alexander Gauland, som i likhet med Meuthen nyter støtte fra den mer nasjonalistiske fløyen i partiet, har ikke utelukket at han kommer til å stille opp mot Pazderski.

Flere demonstrasjoner

Ytterligere en demonstrasjon mot AfDs landsmøte fant sted gjennom gatene i Hannover senere lørdag.

I motsetning til demonstrasjonene utenfor partiets partikongress, skal disse demonstrasjonene ha gått rolig for seg ifølge politiet.

Rundt 6.000 mennesker deltok i gatedemonstrasjonene i Hannover.

AfD sikret seg 12,6 prosent av stemmene i det tyske valget, og sikret seg ifølge ekspertene mange stemmer på å utnytte den tyske misnøyen rundt statsminister Angela Merkels liberale innvandringspolitikk.

