Zimbabwes nye president gir ministerposter til militære

Mnangagwa kom til makten etter at de militære satte landets mangeårige president Robert Mugabe i husarrest 15. november.

Mugabe trakk seg seks dager senere etter trusler om riksrett, og regjeringspartiet ZANU-PF valgte tidligere visepresident Mnangagwa som hans etterfølger.

Torsdag kveld kunngjorde Mnangagwa hvem som får plass i den nye regjeringen, og flere av de 22 statsrådspostene har gått til offiserer i hæren og flyvåpenet.

General blir utenriksminister

Generalmajor Sibusiso Moyo overtar som utenriksminister. Det var han som kunngjorde at de militære hadde satt Mugabe i husarrest og som ledet an i kuppet som resulterte i Mugabes avgang.

Flymarskalk Perrance Shiri er utnevnt til landbruksminister og lederen for krigsveteranene i landet, Chris Mutsvangwa, overtar som informasjonsminister.

Flere veteraner fra ZANU-PF har også fått plass i regjeringen, blant dem Patrick Chinamasa som blir ny finansminister. Han satt også i Mugabes regjering.

– Tapt mulighet

De som hadde håpet at Mnangagwa ville føre en mer inkluderende linje enn Mugabe, gleder seg ikke over den nye regjeringen. Ingen fra opposisjonen har fått plass.

– Hvetebrødsdagene er over alt før de har begynt. For en skam. For en tapt mulighet, tvitrer tidligere finansminister Tendai Biti.

Opposisjonsleder Morgan Tsvangirai har ikke kommentert sammensetningen av den nye regjeringen, men opplyser at det ikke har vært noen dialog mellom opposisjonen og Mnangagwa etter at han kom til makten.

Ingen kursendring

Blant dem som ikke forventer større kursendring i Zimbabwe etter at Mnangagwa overtok, er NUPI-forsker Stein Sundstøl Eriksen.

– Mnangagwa har vært en av Mugabes nærmeste medarbeidere i 37 år, påpeker han.

– Han var tett involvert i massakrene på 1980-tallet, i Zimbabwes krigføring i Kongo og har vært helt sentral i forfølgelsen av opposisjonelle i alle år. Det er ingenting som tyder på at han vil føre en særlig annen politikk enn det Mugabe har gjort, slo Sundstøl Eriksen fast da Mnangagwa utnevnt.

