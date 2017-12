Tror nordkoreansk missil kan nå USA

NTB utenriks

Forsvarsdepartementet i Sør-Korea anslår at Hwasong-15-missilet har en rekkevidde på 13.000 kilometer, mens USAs hovedstad ligger rundt 11.000 kilometer fra Pyongyang.

Nord-Korea hevder selv at Hwasong-15 kan utstyres med et «superstort, tungt atomstridshode», og uavhengige eksperter gir dem langt på vei rett.

1.000 kilos stridshode

Michael Elleman ved International Institute for Strategic Studies (IISS) anslår at det 22 meter lange Hwasong-15-missilet har en bærekraft som gjør at det kan utstyres med et stridshode på opp mot 1.000 kilo.

Han tror også at missilet kan nå mål et hvilket som helst sted i USA.

Nord-Korea har gjennomført seks kjernefysiske prøvesprengninger og har trolig utviklet et atomstridshode som veier i underkant av 700 kilo, mener Elleman.

Avansert teknologi

Om nordkoreanerne har greid å tilpasse stridshodet til missilet, slik at det faktisk vil overleve en ferd i atmosfæren over Stillehavet, treffe det tiltenkte målet og detonere som planlagt, er derimot usikkert.

Forsvarsdepartementet i Sør-Korea hevder at det ikke foreligger beviser for at nordkoreanerne ennå har lyktes med å utvikle så avansert teknologi.

Uavhengige eksperter er enige og tviler på om nordkoreanerne er i stand til å treffe ønskede mål med missiler utstyrt med atomstridshode. Landet har foreløpig bare prøveskutt missiler uten stridshode.

Narrestridshode?

Elleman utelukker ikke at nordkoreanerne forsøker å føre omverdenen bak lyset, og at det gigantiske missilet bare kan og skal utstyres med narrestridshoder.

Prøveskytingen onsdag var den første siden 15. september. Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og innført en rekke sanksjoner mot landet.

