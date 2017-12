Tillerson turnerer Europa 

NTB utenriks

I amerikansk presse svirrer ryktene om at president Donald Trump kan ha planer om å bytte ut utenriksministeren. Men det forhindrer ikke Tillerson fra å legge ut på tur.

Tillerson ankommer til Brussel mandag 4. desember. Han skal da møte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Dagen etter skal han ha et bilateralt møte med EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Deretter spiser han lunsj sammen med utenriksministrene fra EUs medlemsland. Tema for møtet er samarbeid mellom EU og USA i større globale spørsmål, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

De fleste av ministrene er uansett i byen den dagen for å delta på NATOs utenriksministermøte. Det begynner senere tirsdag ettermiddag og fortsetter på onsdag.

På NATO-møtet får Tillerson også anledning til å hilse på Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Fra Brussel går turen videre til Østerrikes hovedstad Wien, der Tillerson skal delta på et ministermøte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Tillerson skal også ha et separat møte med Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz.

Til slutt reiser Tillerson til Paris. Der skal han diskutere en rekke utenrikspolitiske spørsmål med franske ledere.

(©NTB)