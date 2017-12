Tillerson kaller påstanden om at han skal erstattes latterlig

NTB utenriks

Tillerson fester ingen lit til den angivelige planen som både The New York Times og Associated Press torsdag omtalte, med henvisning til flere kilder i Trump-administrasjonen.

Ifølge avisen er planen å bytte ut Tillerson med CIA-sjef Mike Pompeo, mens Pompeos nåværende stilling skal fylles av senator Tom Cotton. Tillerson blir sittende fram til nyttår, skrev avisen.

Senere torsdag kommenterte Tillersons talskvinne Heather Nauert meldingene ved å vise til at Tillerson liker seg i jobben, at han er forpliktet til den og at han har alle intensjoner om å fortsette som utenriksminister.

Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders hadde følgende kommentar:

– Det foreligger ingen kunngjøringer om endringer på nåværende tidspunkt.

– Tillerson fortsetter å være leder for utenriksdepartementet, og hele regjeringen fokuserer på å fullføre dette utrolig suksessrike første året i president Trumps administrasjon, sa Sanders videre.

Det er flere ganger meldt at Trump og Tillerson, som har bakgrunn som toppsjef i Exxon Mobile, har hatt et anstrengt forhold. Det har også tidligere gått rykter om at utenriksministeren var på vei ut.

