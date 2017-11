Syria-samtalene i Genève fortsetter til 15. desember

NTB utenriks

Opprinnelig var planen at møtene, som startet for alvor onsdag, bare skulle pågå i to til tre dager. Torsdag kveld kom meldingen om at det nå er klart for å utvide perioden.

– Sammenlignet med tidligere er atomsfæren profesjonell og seriøs på begge sider, sier Mistura.

Ifølge Mistura har flere FN-meklere kommet opp med en rekke ideer om Syrias fremtid som regjeringen og opposisjonen kan enes om. Samtalene I Genève framover vil primært handle om fire konkrete temaer – ny grunnlov, regjering, valg og bekjempelse av terrorisme.

Da en reporter la fram spørsmålet om en overgangsregjering, som også FNs sikkerhetsråd forlanger, ville ikke Mistura svare. Tidligere forhandlingsrunder har mislyktes blant annet fordi den syriske regjeringen har nektet å snakke om å gi fra seg makten.

Forhandlerne skal ta en pause i helgen og samles på nytt på tirsdag, opplyser han.

Over 330.000 personer er drept i de seks årene med krig i Syria. Halvparten av landets innbyggere er blitt drevet på flukt. De Mistura anslår at det vil koste 250 milliarder dollar å bygge opp igjen landet.

(©NTB)