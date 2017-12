Schulz avviser at SPD åpner for koalisjonssamtaler

NTB utenriks

– Det kan jeg dementere, sa Schulz under en pressekonferanse fredag.

– Det er ikke gitt grønt lys til forhandlinger, understreket han, ifølge Bild.

Kilder i SPD hevdet tidligere fredag at ledelsen i partiet var enige om å innlede regjeringssamtaler med CDU og CSU, noe Schulz angivelig hadde opplyst under et møte med statsminister Angela Merkel og CSUs leder Horst Seehofer sent torsdag kveld.

SPD har tidligere avvist tanken på å videreføre storkoalisjonen som har styrt Tyskland siden 2013, ikke minst som følge av det historisk dårlige valget partiet gjorde i september 2017.

Etter at Merkels forhandlinger med Fridemokratene (FDP) og De grønne brøt sammen i forrige måned, har imidlertid presset på Schultz og SPD økt.

