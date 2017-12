Opptøyer og anklager om valgfusk i Honduras

NTB utenriks

Hettekledde demonstranter kastet stein mot opprørspoliti utenfor valgkommisjonens bygning i hovedstaden Tegucigalpa torsdag kveld lokal tid.

Politiet svarte med tåregass og vannkanoner, og minst fire personer ble skadd og innlagt på sykehus. Lederen for valgkommisjonen opplyste at stemmetellingen ble forsinket fordi tåregass drev inn i bygningen.

Presidentvalget i Honduras ble holdt søndag, og morgenen etter ble det opplyst at 57 prosent av stemmene var talt opp og at opposisjonskandidaten Salvador Nasralla ledet med 5 prosentpoeng.

Deretter kunngjorde valgkommisjonen at resten av stemmesedlene skulle fraktes til Tegucigalpa for å telles der. Nasrallas ledelse begynte gradvis å krympe, og torsdag ble det opplyst at Hernández hadde tatt føringen.

Nasralla hevder han er valgets rettmessige vinner og at Hernández samarbeider med valgmyndighetene og hæren om å manipulere stemmetellingen.

Honduras sliter med fattigdom, gjengkriminalitet, narkotikasmugling og en av verdens høyeste drapsrater. Antall drap har imidlertid gått ned i perioden Hernández har vært president.

Venstreorienterte Nasralla (64) er en kjent TV-personlighet i det latinamerikanske landet.

(©NTB)