Ny avtale mot uregulert fiske i Polhavet 

Avtalen er inngått mellom de fem kyststatene rundt Nordpolen, det vil si Norge, Russland, USA, Canada og Danmark. I tillegg har Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU undertegnet.

– Jeg er glad for at partene nå er enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet og et styrket forskningssamarbeid. Avtalen er viktig for forvaltningen av havet rundt nordpolen og bidrar til det globale arbeidet for å begrense uregulert fiske, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Enigheten ble nådd i Washington DC etter fem runder med forhandlinger.

EUs fiskerikommissær Karmenu Vella berømmer avtalen.

– Den vil fylle et viktig gap i det internasjonale forvaltningsrammeverket for havene, sier Vella.

