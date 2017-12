Nesten halvparten av FNs nødhjelp kan gå til Syria og Jemen

NTB utenriks

FNs nødhjelpskontor OCHA ba fredag om til sammen 22,5 milliarder dollar til nødhjelp i en lang rekke land i 2018.

Nesten halvparten av pengene trengs til å hjelpe folk i Syria og Jemen. I Syria raser krigen på sjuende året, selv om ekstremistgruppa IS i hovedsak er nedkjempet. Jemen står på randen av hungersnød som følge av krig mellom opprørere og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia.

Likevel er det i afrikanske land at behovet for hjelp øker mest sammenlignet med i år. Konflikten i Kongo har drevet 4,1 millioner mennesker på flukt, og i Somalia ventes det nok en gang nedbørsmangel neste år.

Tross de mange krisene er det anslåtte behovet for penger til å finansiere nødhjelpen i 2018, litt mindre enn i år. Antallet mennesker som har akutt behov for nødhjelp, ligger an til å synke for tredje år på rad til 90,9 millioner.

FN får vanligvis inn langt mindre penger enn de ber om for å finansiere nødhjelpen. I år ligger det an til at FNs medlemsland vil dekke omtrent halvparten av behovet.

(©NTB)