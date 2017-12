Mistenkt fransk «seriepunkterer» pågrepet i Bordeaux

NTB utenriks

Politiet mener de har tatt mannen som gjennom seks år har gjennomført nattlige raid med en presisjon som minner om bankran fra kinolerretet. Mannen, som ikke identifiseres, skal ha forklart politiet at motivet var sinne mot samfunnet.

45-åringen ble pågrepet onsdag.

Han skal ha skåret hull i opp til 70 dekk de kveldene han har vært aktiv, og har valgt ut tilfeldige nabolag rundt om i havnebyen for å gjøre det vanskelig for politiet.

Den arbeidsledige mannen anslår selv at han har gjort hærverk mot omkring 6.000 biler i den franske vinhovedstaden, et anslag politiet mener er troverdig.

De franske etterforskerne sier de trakk et lettelsens sukk etter å ha pågrepet den mistenkte. De har vært på jakt etter ham siden 2014, da de forsto at de sto overfor en serieforbryter.

Mannen har gjort det svært vanskelig for politiet ved å ikke etterlate seg DNA og klarte å sno seg unna overvåkingskameraer. Han opererte både sent og tidlig og beveget seg innfløkt for å kaste forfølgere av sporet.

I tillegg punkterte han ofte dekkene slik at de mistet luft langsomt, noe som gjorde ham enda vanskeligere å oppdage. Raidene ble nøye planlagt i en notisbok der han skrev ned opplysninger om kameraer og annet. Mannen skal ha lagt punkteringsplaner helt fram til desember neste år.

Politiet har totalt mottatt 1.100 anmeldelser som knyttes til mannen. Han risikerer nå opp mot to års fengsel og en bot på nærmere 3 millioner kroner.

