ICC reiser ikke sak mot Israel 

Ni tyrkiske aktivister ble drept da israelske kommandosoldater i 2010 bordet skipet som var på vei til Gazastripen med nødhjelp. Bordingen skjedde i internasjonalt farvann.

ICCs sjefanklager Fatou Bensouda medga i 2014 at det trolig ble begått krigsforbrytelser under bordingen, men konkluderte med at disse ikke var alvorlige nok til å rettferdiggjøre etterforskning og en eventuell sak mot Israel.

Året etter konkluderte dommerne ved domstolen at denne beslutningen var uriktig, og de krevde derfor at saken ble tatt opp til ny vurdering.

Feilvurdering

– Sjefanklageren begikk avgjørende feil i sin vurdering av alvorligheten av denne mulige saken, lød konklusjonen fra dommerpanelet.

– Det ble særlig gjort en feilvurdering når det gjelder muligheten til å straffeforfølge dem som bærer hovedansvaret for de forbrytelser som det er fastslått ble begått under bordingen av Mavi Marmara, slo dommerne videre fast.

Nå er det israelske angrepet vurdert på nytt og ICCs sjefanklager Fatou Bensouda konkluderer nok en gang med at det ikke vil bli reist sak mot Israel.

Fastholder

– Jeg har besluttet å fastholde min tidligere beslutning fra 6. november 2014, heter det i en kunngjøring fra sjefanklageren, som gjentar at angrepet mot Mavi Marmara i hennes øyne «ikke var alvorlig nok».

Bensouda gjentar samtidig at Israel etter alt å dømme gjorde seg skyldig i en krigsforbrytelse da de angrep det tyrkiske skipet.

– Min konklusjon er at det er grunn til å tro at enkelte medlemmer av det israelske forsvaret begikk krigsforbrytelser, slår hun fast.

– Selvforsvar

Angrepet mot Mavi Marmara resulterte i isfront i forholdet mellom Israel og Tyrkia.

Israel fastholder at kommandosoldatene som bordet Mavi Marmara ble angrepet og skjøt i selvforsvar. Det ble ikke funnet skytevåpen om bord på skipet, men Israel hevder likevel at de tungt bevæpnede soldatene var i livsfare.

Israelske myndigheter har likevel beklaget hendelsen og betalt 20 millioner dollar, rundt 166 millioner kroner i erstatning til familiene til de ni som ble drept.

