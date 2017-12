Flynn hevder medlemmer av Trumps team styrte hans Russland-kontakt

NTB utenriks

Flynn ble fredag siktet for å ha begått mened da han forklarte seg om sin kontakt med Russland. Han erkjente seg skyldig i en rettshøring kort tid etter at siktelsen ble kjent, og offentliggjorde deretter en uttalelse.

– Det jeg gjorde var galt, skriver Flynn.

Han bekrefter at han samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller og hans granskningsteam.

– Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet. Jeg påtar meg fullt ansvar for mine handlinger, skriver Flynn.

Muellers påtaleansvarlige sa under høringen fredag at Flynn i fjor hadde samtaler med høytstående tjenestefolk i Trumps overgangsteam angående sine samtaler med Russlands ambassadør Sergej Kisljak om sanksjoner som Obama-administrasjonen hadde ilagt Russland.

Konkret snakket Flynn med et høytstående medlem i Trumps overgangsteam på Trumps golfresort Mar-A-Lago i Florida. Der snakket de to om hva Flynn skulle si til den russiske ambassadøren.

Flynns innrømmelse er av stor betydning og innebærer at Mueller mener Flynn har informasjon som vil føre til straffeforfølgelse av andre mennesker i Trumps sfære, mener en framstående forsvarsadvokat, Gerald Lefcourt.

– Dette er begynnelsen på slutten. Flynn er nøkkelen til alt, sier Lefcourt til CNBC.

– Det har vært usedvanlig smertefullt å måtte gjennomgå mange måneder med falske beskyldninger om landsforræderi og andre grove handlinger, skriver Flynn i sin uttalelse.