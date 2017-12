Flynn: Noen i Trumps overgangsteam styrte Russland-kontakten

NTB utenriks

Spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Trump-leirens kontakt med Russland tok en dramatisk vending fredag, da tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn i en rettshøring innrømte at han hadde løyet til FBI.

En nær fortrolig av den tidligere sikkerhetsrådgiveren hevder overfor ABC News at Flynn nå er klar til å vitne under ed om at det var Donald Trump personlig som beordret ham til å opprette kontakt med Russland, innledningsvis i det som skulle være et samarbeid om kampen mot IS i Syria.

Påstanden om at Trump selv skal være den i overgangsteamet som instruerte Flynn, er ikke bekreftet av noen, og det er kun ABC News som melder dette. Det franske nyhetsbyrået AFP melder imidlertid at det skal være snakk om en «svært høytstående» person i Trumps overgangsteam.

Under en rettshøring fredag hevdet Flynn at noen i Trumps overgangsteam styrte hans kontakt med Russland, uten å navngi noen. Høringen ble avholdt i en føderal domstol i Washington kort tid etter at det ble kjent at Flynn var siktet for mened.

– Forberedelser i Florida

Muellers påtaleansvarlige sa under høringen fredag at Flynn i fjor hadde samtaler med høytstående tjenestefolk i Trumps overgangsteam angående sine samtaler med Russlands ambassadør Sergej Kisljak om sanksjoner som Obama-administrasjonen hadde ilagt Russland.

Konkret snakket Flynn med et høytstående medlem i Trumps overgangsteam på Trumps golfklubb Mar-A-Lago i Florida. Der snakket de to om hva Flynn skulle si til den russiske ambassadøren. Dette skjedde før Trump var innsatt som president.

Innrømmelse

Siktelsen mot Flynn går ut på at han begikk mened da han overfor FBI forklarte seg om sin kontakt med Russland. Han erkjente seg skyldig i en rettshøring kort tid etter at siktelsen ble kjent, og offentliggjorde deretter en uttalelse.

– Det jeg gjorde var galt, skriver Flynn.

Han bekrefter at han samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller og hans granskningsteam.

– Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet. Jeg påtar meg fullt ansvar for mine handlinger, skriver Flynn.

I rettsdokumentene etter fredagens høring heter det at Flynns tidligere uærlige uttalelser hindret påtalemyndighetens gransking i Russland-saken.

– Begynnelsen på slutten

Flynns innrømmelse er av stor betydning og innebærer at Mueller mener Flynn har informasjon som vil føre til straffeforfølgelse av andre mennesker i Trumps sfære, mener en framstående forsvarsadvokat, Gerald Lefcourt.

– Dette er begynnelsen på slutten. Flynn er nøkkelen til alt, sier Lefcourt til CNBC.

– Det har vært usedvanlig smertefullt å måtte gjennomgå mange måneder med falske beskyldninger om landsforræderi og andre grove handlinger, skriver Flynn i sin uttalelse.

Det hvite hus

Det hvite hus uttalte fredag at de ikke ser på Flynns tilståelse som noen trussel.

– Dette impliserer ikke andre enn Flynn selv, sier advokat Ty Cobb, som er ansatt av president Donald Trump for å rådgi om Russland-saken og ta seg av mediehenvendelser.

Han toner dessuten ned Flynns rolle i Trumps administrasjon. Han jobbet bare for Trump i 25 dager, påpeker han, og omtaler Flynn som en tjenestemann i Obama-administrasjonen.

Flynn fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til nasjonal sikkerhetsrådgiver da det ble avslørt at han ikke hadde informert om sin kontakt med russiske myndigheter.

Han var i valgkampen en profilert støttespiller for Trump, og sto bak Trumps slagord «America First».