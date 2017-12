FN vil fly 15.000 migranter i Libya tilbake til hjemlandet

NTB utenriks

EU og Den afrikanske union (AU) ble denne uken enige om en plan for å evakuere migranter som holdes fanget i Libya. Den libyske statsministeren Fayez Serraj har godtatt å gi FN tilgang til leirer i landet.

Fredag opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) at FN håper å frakte 15.000 migranter tilbake til hjemlandet før årsskiftet.

Mellom 700.000 og 1 million migranter befinner seg i Libya, ifølge IOM. Mange av dem er mennesker fra andre afrikanske land som har håpet å komme seg videre fra Libya til Europa.

Vold, misbruk og slaveri

I stedet har mange havnet i leirer i Libya uten mulighet til å reise videre. Mange av leirene drives av kriminelle grupper, andre er tilknyttet en av Libyas rivaliserende regjeringer.

I flere av leirene utsettes migrantene for vold, matmangel, utpressing og misbruk. Videoer som viser migranter som auksjoneres bort som slaver, ble publisert av CNN i forrige måned.

AU opplyste torsdag at innsatsen i første omgang skal rettes mot en leir utenfor hovedstaden Tripoli.

– Det er kvinner og barn som er i en umenneskelig situasjon. Vi må få dem ut av denne situasjonen så raskt som mulig, sa AUs leder Moussa Faki Mahamat.

Kjemper om makten

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

En rekke militsgrupper har kjempet om makten i landet, og flere rivaliserende regjeringer er etablert. En FN-støttet såkalt samlingsregjering holder til på en marinebase i utkanten av Tripoli.

Libya har blitt et av de viktigste gjennomfartslandene for migranter på vei til Europa, en utvikling EU har forsøkt å stanse. Unionen har inngått et samarbeid med den libyske kystvakten, som stanser migrantenes båter og frakter dem tilbake til Libya.

Strategien har fått hjelpeorganisasjoner til å anklage EU for å medvirke til overgrepene som migrantene utsettes for.

