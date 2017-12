Aung San Suu Kyi møtte Xi i Kina

NTB utenriks

Suu Kyi ble ønsket varmt velkommen i Kina, der hun holdt tale under et arrangement i regi av det kinesiske kommunistpartiet. Hun sa at hennes Nasjonalligaen for demokrati (NLD) «har gjort framskritt i forsøket på å danne et fredelig, stabilt og harmonisk samfunn».

– Men fortsatt gjenstår det mye arbeid, la hun til, uten å henvise direkte til de 620.000 rohingya-flyktningene som har flyktet fra Myanmar til Bangladesh de siste månedene – utløst av det som FN og USA mener er etnisk rensing.

Kina har unngått å kritisere rohingya-krisen i Myanmar og kinesiske statlige medier har ikke nevnt noe om hvorvidt dette temaet ble diskutert i Suu Kyis møte med Xi. Men den statlige fjernsynskanalen CCTV melder at de to lederne snakket varmt om framtidig økonomisk samarbeid.

Suu Kyis besøk i Beijing fant sted en uke etter at Myanmars forsvarssjef Min Aung Hlaing møtte Xi i Beijing. Hæren i Myanmar har stor politisk makt, mens den sivile regjeringen ikke har kontroll over blant annet forsvar og nasjonal sikkerhet.

David Mathieson, en tidligere menneskerettighetsforsker som nå er uavhengig analytiker med base i Myanmar, mener Beijing utnytter krisen i Myanmar til sin egen fordel ved å gi ny giv i forholdet.

– Myanmar har støttet seg til Kina på grunn av internasjonal kritikk og fordømmelse av Myanmars håndtering av krisen, sier Yan Myo Thein, en framstående politisk analytiker i Myanmar.

