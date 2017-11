NTB utenriks

Opprinnelig var planen at møtene, som startet for alvor onsdag, bare skulle pågå i to til tre dager. Torsdag kveld kom meldingen om at det nå er klart for å utvide perioden.

– Sammenlignet med tidligere er atomsfæren profesjonell og seriøs på begge sider, sier Mistura.

Forhandlerne skal ta en pause i helgen og samles i Genève på nytt tirsdag, opplyser han.

